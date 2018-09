- Orădenii vor reprezenta România la Little Miss & Mister Galaxy 2019 în Bulgaria.

Patru copii de la Școala de Prinți și Prințese Gift of Beauty au participat de curând la Little Miss and Mister Galaxy Romania 2018. Concursul, care a avut loc la București este faza națională a Little Miss and mister Galaxy din Bulgaria.

Școala orădeană a fost reprezentată de doi băieți: Alex Constantin Botiș 8 ani și Darius Andrei Tomescu 11 ani precum și de două fete: Alexandra Gabriela Moisa 10 ani și Teodora Bulzan 8 ani.

Cea mai bună Copii au avut de trecut trei probe: două prezentări de modă – fashion şi ţinută elegantă, şi o probă de talent. Alexandra Moisa a avut un impresionant... citeste mai mult