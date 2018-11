• CS Agronomia București – CSM Sighetu Marmației 57-84 (12-21, 18-19, 13-27, 14-17) • La numai o zi după succesul cu CN Aurel Vlaicu, CSM Sighetu Marmației a bifat o nouă victorie în Grupa C valorică.

Gruparea maramureșeană a rămas în capitală și a disputat, în devans, contînd pentru etapa a patra a returului, partida cu CS Agronomia București, cîștigată de oaspeți cu scorul de 57-84 (12-21, 18-19, 13-27, 14-17), izbîndă care a propulsat echipa noastră pe locul secund în Grupa C, însă cu un meci în plus față de celelalte adversare. Ca și jocul cu cealaltă... citeste mai mult