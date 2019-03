Cel mai batran arbore din localitatea brasoveana Mercheasa a ajuns la o varsta impresionanta: 900 de ani.

Putini stiu ca secularul stejar a fost indentificat in urma unui concurs initiat de Printul Charles si fundatia Mihai Eminescu. Considerat o minune a naturii, stejarul secular din satul brasovean a rezistat razboaielor, sutelor de ierni geroase, ploilor si cutremurelor.

Specia stejarului este ”Quercus robur” si are o circumferinta, masurata de la inaltimea de 1,3 metri de la pamant, de 9,3 metri. Are o inaltime de 21,3 metri si o coroana aproape intreaga, frumos rotunjita.... citeste mai mult