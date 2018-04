În manşa tur a semifinalelor Cupei României din acest an echipa sibiană Hermannstadt a trecut cu 1-0 de Gaz Metan Mediaş, în timp de Universitatea Craiova s-a impus 5-1 în faţa celor de la FC Botoşani.

Până în acest moment, Federaţia Română de Fotbal, nu a anunţat oficial locul de desfăşurare al finalei din acest an, dar Andrei Vochin, consilierul preşedintelui Răzvan Burleanu, a vorbit despre acest subiect. „Comitetul Executiv stabileşte unde se dispută finala. Ar fi fost mai OK să se anunţe de la început, dar exista un impediment, cel financiar. Pentru că... citeste mai mult

