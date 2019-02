Localnicii din Guadix, o localitate din sudul Spaniei, trăiesc în locuințe subterane de sute de ani.

Orașul Guadix are puțin peste 20.000 de locuitori. În vreme ce o parte din populație trăiește în locuințe tipice, spaniolii din cartierul Barrio de Cuevas al orașului trăiesc sub pământ.

„Îmi place să locuiesc aici. Familia mea a trăit aici de generații. Am tot ce îmi trebuie. Nu pot să îmi imaginez cum ar fi să îmi schimb casa pentru o locuință obișnuită. Vara e foarte cald, și sub pământ suntem... citeste mai mult