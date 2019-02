Locuitorii cartierului Lacu Dulce in noroaie pe termen nelimitat

Miercuri seara, in jurul orei 23:00, D. Stelica, in varsta de 46 de ani, in timp ce conducea un maxi-taxi care apartine firmei la care este angajat, pe strada Anton Pann, in apropierea intersectiei cu strada Dorului, in cartierul Lacu Dulce, a acrosat...

Info Braila, 1 Octombrie 2015