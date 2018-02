Conducerea Barladului a anuntat, luni, cã douã dintre cele mai asteptate investitii din localitate, respectiv construirea a 120 de apartamente ANL si canalizarea menajerã si pluvialã din cartierele Munteni si Podeni, sunt in grafic. În privinta blocurilor ANL care vor fi ridicate in cartierul Bariera Puiesti, primarul Dumitru Boros a anuntat cã lucrãrile ar putea demara chiar de la finele lunii martie, intrucat deja au fost parcurse toate celelalte etape prevãzute de lege. Si anume, a fost predat amplasamentul investitiei si s-au obtinut toate avizele, astfel cã, in prezent, a mai rãmas sã se emitã doar autorizatia de construire si sã fie semnat ordinul de incepere a... citeste mai mult