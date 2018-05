Localitatea din Romania care ii sperie pe soferi. "Am sunat la Politie. Stiau! Bai, in ce tara traim?" Un barbat din Buzau a trecut printr-o experienta pe care nu o va uita prea curand si probabil il va face sa conduca cu mai mare atentie. Acesta a fost la un pas de a fi jefuit de o grupare de hoti in localitatea Sinesti din judetul Ialomita.

Mai multe despre politie, buzau, jaf Sursa foto: facebook.com Social citeste mai mult

azi, 18:34 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: 9am in