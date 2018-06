Fotbalistul Bogdan Lobonţ, care şi-a anunţat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă retragerea din activitate, a declarat că şi-a dorit dintotdeauna să fie antrenor, chiar de când era junior la Corvinul Hunedoara.

"Este ultima mea conferinţă de presă din postura de jucător, e un moment emoţionant pentru mine. E sfârşitul unei etape şi începutul alteia pe care o voi îmbrăţişa cu mult entuziasm şi energie. A sosit momentul şi am luat decizia să închei acum cariera de jucător. Sunt bucuros că am ales eu şi nu altcineva. În spate las 21 de ani de fotbal profesionist, o pagină de istorie. Am întors pagina, acum trec la următoarea. Este o pagină... citeste mai mult

