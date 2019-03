Prezent în studioul UCL, la Look Plus, Bogdan Lobonţ (41 de ani) a povestit cum a luat decizia de a se întoarce în România şi a prelua "U" Cluj, după aproape 10 ani la AS Roma.

"Puteam să rămân, dar am ales eu să fac ceea ce fac. Am ales să plec, nu mi-a fost uşor să fac acest pas, dar pentru creşterea mea personală am ales şi nu-mi pare rău. Eu am început să joc fotbal în România. Nu zic că mă simt dator, dar e ceva normal şi ceva natural să încep şi cariera de antrenor în România. ABC-ul l-am făcut aici şi este perfect normal, din punctul meu de vedere", a spus Lobonţ.

"Totti nu poate ieşi în oraş"

Fostul portar al Romei a povestit cât de asaltat de... citeste mai mult

acum 16 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Pro Sport in