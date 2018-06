Britancul David Haye, fost campion WBA la categoria grea, si-a anuntat joi retragerea din box, respectandu-si astfel promisiunea ca va agata manusile in cui, in ziua in care va implini 31 de ani. “Noaptea trecuta, la ora 12,00, cariera mea de pugilist...

Observator de Constanta, 13 Octombrie 2011