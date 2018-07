Doar trei licee din judet se regãsesc în primele o sutã de unitãti liceale din tarã în topul celor mai bune în functie de promovabilitatea la Bacalaureat.

Odatã cu afisarea rezulta telor finale la examenul de Bacala u re – at, site-ul www.admitereliceu.ro, care alcãtuieste anual Top 100 al celor mai bune licee din tarã, a realizat clasamentul pe anul 2018. Dacã, in 2017, numai douã licee din judet figurau intre primele o sutã de licee la nivel national, acum, in top sunt prezente trei unitãti liceale din judetul Vaslui. Primul este Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, clasat pe locul 42 la nivel national, cu o promovabilitate de 98,08% la Baclaureatul 2018 si cu cea mai... citeste mai mult