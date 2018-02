Liviu Pop vrea eliminarea calificativelor in invatamantul primar: O sa depun un proiect de lege Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens.

Mai multe despre liviu pop, invatamant primar, calificative Social citeste mai mult

azi, 15:50 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: 9am in