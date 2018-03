Senatorul PSD, Liviu Pop, a precizat vineri că îl va susţine pe actualul lider PSD, Liviu Dragnea, pentru încă un mandat de preşedinte executiv.

„Evident. Eu sunt membru al organizaţiei PSD Maramureş. Am avut vineri o Conferinţă Judeţeană extraordinară, în care am votat în unanimitate susţinerea domnului preşedinte Liviu Dragnea. În momentul în care a preluat conducerea partidului, am câştigat aproape toate bătăliile, dacă pot spune aşa, am avut un program de guvernare bine conturat, care ne-a dus la câştigarea majorităţii în Parlament, program de guvernare... citeste mai mult

