Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramanerea sa in noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, insa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este in Guvern "pe persoana fizica", ci a fost numit politic, astfel ca va pleca politic, scrie News.ro,conform HotNews.ro.

Odata cu desemnarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, au aparut in spatiul public speculatii privind componenta noului Executiv, care ar urma in primul rand ca-i excluda pe ministrii care si-au exprimat explicit sustinerea fata de Mihai Tudose sau au fost... citeste mai mult

