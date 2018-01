Liviu Pop: Cursuri suspendate vineri in 40 de unitati scolare Ministrul Educatiei Liviu Pop informeaza ca, din cauza vremii nefavorabile, cursurile vor fi suspendate vineri in 40 de unitati scolare din sase judete.

Captura foto: YouTube Social "In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 40 de unitati scolare: Galati - 3 unitati scolare, Iasi - 8 unitati scolare, Prahova - o unitate scolara, Tulcea - 22 unitati scolare, Constanta -4 unitati scolare, Vaslui- 2 unitati scolare.

Orele se vor recupera pe parcursul semestrului I al anului scolar 2017-2018, la reluarea cursurilor din aceste unitati scolare", mentioneaza Liviu Pop pe pagina de Facebook.

