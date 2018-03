Liviu Plesoianu despre Congresul PSD: Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca o confirmare oficiala nu se face asa

Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat, luni, ca il sustine pe Liviu Dragnea la conducerea PSD, dar ca, din punctul lui de vedere, o confirmare oficiala a acestuia in fruntea partidului trebuie sa se manifeste "in mod democratic".

"Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod... citeste mai mult