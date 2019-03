Debut al unui deputat din Parlamentul României în lumea literaturii. Liviu Pleșoianu și-a lansat primul volum ”România, țara unui vis posibil”.

Liviu Pleșoianu a vorbit la lansarea de carte și despre candidatura la Preșidinție.

"Da, voi candida la președinție. Am spus că am această intenție și noi renunța. Nu voi renunța pentru că știu de ce am intrat în politică acum doi ani și ceva. Am intrat pentru că unii mi-au promis dreptate până la capăt și nu mi-au dat dreptate până la capăt. Unii mi-au promis că România nu va mai sta în... citeste mai mult

