Liviu Pleșoianu: Da, voi candida la alegerile prezidențiale din acest an

Liviu Pleşoianu a anunţat, joi, într-un live pe contul său de Facebook, că va candida la alegerile prezidenţiale.

„Merg până la capăt. Mulți îmi transmit, de mai bine de un an, mesaje în care mă încurajează să candidez la alegerile prezidențiale din acest an. Ca să fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidențiale din acest an! Vreau foarte mult să ofer o alternativă sănătoasă, un exemplu", a spus Liviu Pleșoianu, joi, 24 ianuarie, într-un live pe contul său oficial de Facebook.

