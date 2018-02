Liviu Pleșoianu a făcut un anunț de ultimă oră, după ce a auzit declarațiile lui Klaus Iohannis de la bilanțul DNA.

Deputatul PSD a spus că este mai hotărât ca oricând să candideze la alegerile prezidențiale din 2019.

"Werner, la bilanțul DNA: "Spiritul civic se manifestă în ultima vreme cu mult curaj". Da, Führer-e, se vede-n poză! ...Am spus în decembrie 2016 că, dacă acest individ rămâne în funcție, n-o să mai rămână piatră pe piatră pe-aici. M-am săturat să am dreptate, dar să nu mă pot baza pe FERMITATE din partea celor cu putere de decizie! Așadar, vă voi cere sprijinul în 2019.