Liviu Ioan Stoiciu a devenit astfel cel de-al 28-lea laureat al celui mai mare premiu de poezie din România, decizia fiind luată de un juriu condus de preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu.

Pentru marele premiu au mai fost nominalizaţi poeţii Matei Vişniec, Constantin Abăluţă, Nichita Danilov, Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan şi Ioan Es. Pop.

Marele premiu i-a fost înmânat câştigătorului de viceprimarul Botoşaniului, Marian Murariu.

"Nu merit, dar mă bucur. Toată viaţa m-am considerat un outsider. Aşa am văzut eu că sunt privit. Am avut critici, am critici care mă... citeste mai mult

acum 19 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in