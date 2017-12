Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit la Antena 3 despre faptul că în 2018 este posibil să se căsătorească cu iubita lui, Alexandra Tănase.

Deși ea are doar 25 de ani, iar el are 55, acesta nu reprezintă un obstacol în fericirea celor doi, ba chiar se gândesc serios să facă pasul cel mare anul care vine.

Liviu Dragnea a mai fost căsătorit o dată, cu Bombonica Prodana, alături de care are și o fiică, Alexandra.

