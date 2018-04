Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că premierul Viorica Dăncilă nu are de ce să-și dea demisia. Este un răspuns dat la solicitarea de astăzi a președintelui României, Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea la ieșirea din sediul DNA "Nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare" a spus Liviu Dragnea întrebat de jurnaliști dacă premierul Dăncilă își va da demisia. Președintele PSD a făcut declarația după ce a ieşit din sediul DNA.

Liviu Dragnea a subliniat că votul de încredere i-a fost acordat premierului de Parlament şi nu de preşedinte. Întrebat dacă Viorica Dăncilă l-a anunţat de dimineaţă că ar vrea să... citeste mai mult

