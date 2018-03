Liviu Dragnea a explicat joi că procesul de descentralizare sectorială este întârziat, menţionând, în acest context, că în programul de guvernare al social-democraţilor este inclus acest deziderat şi că miniştrii din Guvern trebuie să lucreze şi pe această direcţie.

Șeful PSD și al Camerei Deputaților a spus că va avea o discuție cu toți miniștrii pe tema descentralizării.

"Aceşti miniştri, membri ai Cabinetului României, când au acceptat să fie miniştri şi-au asumat tot programul de guvernare, absolut tot ce scrie în programul de guvernare, unde la loc de cinste este... citeste mai mult