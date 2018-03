Irina Alexandra Tănase a stat astăzi în primul rând la marele eveniment și a fost în centrul atenției.

Prezența ei la marele eveniment a fost o dovadă clară că cei doi se iubesc mult.

Întrebat dacă vrea să facă vreun anunț, Liviu Dragnea a dat asigurări că se va întâmpla în curând, însă mai multe detalii nu poate da chiar în ziua Congresului.

”Astăzi nu. La congres? Am partidul în suflet”, a declarat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a mai fost căsătorit o dată, cu Bombonica Prodana, alături de care are și o fiică, Alexandra. Fiica lui Liviu Dragnea are de câțiva ani o relație cu cântărețul Alexandru Mațaev.

