Liviu Dragnea s-a dezlănţuit pur şi simplu la adresa lui Klaus Iohannis. Şeful PSD l-a criticat la scenă deschisă pe şeful statului pentru că România nu are ambasador de peste un an de zile în Israel, conform stiripesurse.ro.

"Este inexplicabil. De un an şi jumătate nu trimiţi un ambasador acolo. Aşa ceva nu se face. Se poate interpreta că e lipsă de respect. Eu nu înţeleg o asemenea politică externă", a spus Dragnea la Antena 3.

Şi asta nu e tot. Dragnea critică şi lipsa unui şef civil la SIE. "Şi la SIE e la fel. De mai bine de un an de zile nu este un şef acolo. E inexplicabil", a mai spus... citeste mai mult

