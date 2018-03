Statul pararel făcea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seară, la Antena 3.

„În 2012, am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea dacă domnul Băsescu îl va numi pe Ponta premier. Am convenit să ne vedem la ora 20.00 să discutăm despre cum va arată voul Guvern. M-a sunat Victor Ponta să ne vedem în seara asta , dar să nu discutăm despre Guvern că e obosit. Mi s-a părut foarte ciudat. Ne-am întâlnit după ce am fost la Cotroceni şi a luat mandatul de la preşedinte. A rămas să ne vedem duminică. Am plecat acasă destul de contrariat. (...) Sâmbătă jucam tenis şi m-a sunat Crin. Mi-a zis: «domnule, aseară... citeste mai mult