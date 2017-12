"Am primit ordonanţa prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Nu pot să îmi văd dosarul. Am cerut dosarul imediat, chiar în ziua în care am fost chemat acolo şi mi s-a spus că da", a relatat Dragnea la România TV.

El a amintit că au dat declaraţii în dosar Victor Ponta, Dan Şova, Eugen OrlandoTeodorovici, Teodor Niţulescu, conchizând: "Resping categoric toate aceste acuzaţii din acest dosar, absolut toate, dar probabil că în viaţa asta o să avem şi acces la dosar".

În dosarul Tel Drum,... citeste mai mult

