Liviu Dragnea, reacție după ce Ludovic Orban a fost audiat în dosarul de înaltă trădare.

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marți, întrebat fiind ce opinie are despre audierea lui Ludovic Orban la DIICOT în dosarul de înaltă trădare ce o vizează pe Viorica Dăncilă și persoana sa, că nu are de unde să știe ce crede DIICOT.

„Care este întrebarea? Pot eu să știu ce face DIICOT, dacă am trădat sau nu? Ce pot eu să comentez”, a fost reacția lui Dragnea.

citeste mai mult

acum 34 min. in Actualitate, Vizualizari: 27 , Sursa: Antena 3 in