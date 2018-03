”Dupa ce i-a indepartat pe Grindeanu, Tudose, V. Stefan, E.Andronescu, C. Stefanescu, C. Radulescu, F. Stroe, Tutuianu, Banicioiu, Laufer, Badalau a venit se pare si randul altor trei reprezentanti de frunte a PSDragnea sa fie indepartati in curand din Guvernul Dancila/Dragnea. Zilele ministrului Apararii, a ministrului Fondurilor Europene si a ministrului Finantelor Publice sunt numarate. Fifor, Pumb si Teodorovici vor fi indepartati din Guvern in foarte scurt timp.

Dragnea continua siluirea PSD si acolo tacerea e de aur curat.... citeste mai mult

azi, 12:30 in Politica, Vizualizari: 37 , Sursa: Realitatea in