Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris duminică pe Facebook că Produsul Intern Brut al României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus faţă de 2016, adică o creştere de 25%. Sunt cele mai mai creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României, a adăugat el.

