În mesajul transmis de Anul Nou, Dragnea susţine că în acest an românii au trăit mai bine, că măsurile din programul de guvernare au dus la creşterea veniturilor populaţiei şi că Parlamentul a reuşit să dezbată şi să îndrepte o parte importantă a legilor Justiţiei.

"2017 a fost mai puţin liniştit decât am sperat. Dar, dacă dăm la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizări fără precedent. România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. Măsurile din programul de guvernare au dus la creşterea veniturilor... citeste mai mult

ieri, 17:55 in Politica, Vizualizari: 44 , Sursa: Adevarul in