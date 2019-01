Un fleac, am mai irosit un an! Asta s-ar putea spune, pe scurt, despre 2018, an centenar în care România a fost închiriată, pe persoană fizică, de cetățeanul Liviu Dragnea, cu toate consecințele care au decurs de aici. A fost un an în care am asistat...

Bitpress, 2 Ianuarie 2019