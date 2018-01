Liviu Dragnea: Nu exista tabere in PSD Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sustine ca nu exista tabere in PSD si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului.

Politica Scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede", a afirmat liderul social-democrat.

Totodata, chestionat daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne de a nu demisiona din functie, presedintele PSD a precizat ca nu doreste sa comenteze acest aspect.

"Din ce am inteles, ca nu am vazut aseara, doamna ministru a iesit cu niste informatii destul de bine fundamentate... citeste mai mult

