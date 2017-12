"Am primit ordonanţa prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la apărare, despre un proces corect. Eu ştiu că nu pot să îmi văd dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu ştiu ce e în spate. Să vedem pe ce s-au bazat când au făcut acest spectacol", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

Liderul PSD a vorbit şi despre mărturiile de la dosar.

"Victor Ponta, Dan Şova, Eugen Teodorovici, domnul Niţulescu. Eu vă spun ce am mai spus că resping toate acuzaţiile din dosar. Probabil că în viaţa asta o să avem acces la dosar", a mai spus Dragnea.

