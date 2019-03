Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, că le va răspunde ''pe măsură'' tuturor partidelor politice aflate în Opoziţie şi care au devenit ''extrem de violente şi nu doar verbal''.

"Am vrut să transmit un mesaj mai amplu către toate formaţiunile politice din Opoziţie, că, până acum, am vrut să ne vedem de treabă, însă mizeriile, nivelul de violenţă şi nu numai verbală la care s-a ajuns şi pe care îl practică în permanenţă, nivelul de hăituială pe care îl practică toţi, pentru că toţi au în spate aceleaşi butoane, ne-au făcut să le răspundem pe măsură. PSD este un partid mare, care are forţă... citeste mai mult

acum 50 min. in Actualitate, Vizualizari: 17 , Sursa: Jurnalul National in