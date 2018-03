Liviu Dragnea a confirmat pe pagina sa de Facebook, ceea a anunțat și de la tribuna Parlamentului și anume că susține unirea cu Republica Moldova.

„La 27 martie 1918 am făcut primul pas către împlinirea Marii Uniri - un ideal românesc legitim, realizat pe câmpul de luptă și la masa tratativelor.

Am sărbătorit astăzi în Parlamentul României unul dintre cele mai importante momente din istoria noastră și am cinstit amintirea oamenilor care au murit pentru această țară. Ei sunt cei care ne-au dăruit un trecut pe care... citeste mai mult