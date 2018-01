Liviu Dragnea, la sediul PSD: „Voi vota cu partidul”

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni că va vota cu partidul la ședința CEX a PSD.

„Vreau să vă spun că nu am avut nicio apariție publică, doar am citit scrisori, am urmărit apariții publice(...). Vorbim după CEX”, a spus Liviu Dragnea, luni, la sediul PSD.

Şedinţa Comitetului Executiv Naţional în care trebuie tranşat conflictul izbucnit la vârful partidului este programată pentru ora 16.00.

citeste mai mult

acum 45 min. in Politica, Vizualizari: 20 , Sursa: Antena 3 in