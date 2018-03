"Eu respect foarte mult DNA, dar vreau sa spun care este realitatea! (...) Nu stiam ca cele doua persoane nu se duceau la serviciu si, pe de alta parte, nu am cerut niciunui sef de institutie vreodata sa faca ceva impotriva legii sau a vointei lui! (...) Așa cum am spus, am citit rechizitoriul, stenograme, Codul Penal, Codul de Procedura Penala si spun sincer ca nu știu de ce am fost trimis in judecata, doar pe niște declarații, niște zvonuri, feeling-uri... Nu sunt probe pentru trimiterea in judecata. Am rămas și sunt ținta DNA-ului!", a spus Liviu Dragnea, la ICCJ.

azi, 16:45 in Politica