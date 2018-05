Presa internațională preia pe larg un interviu dat de Liviu Dragnea pentru The Associated Press.

Liderul PSD, numit de jurnaliştii de peste ocean "cel mai puternic politician din România", susţine că lupta anticorupţie a mers prea departe. Agenţia americană nu uită să menţioneze că Dragnea a fost împiedicat să devină prim-ministru de condamnarea penală.

