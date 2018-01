Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, înainte de şedinţa Consiliului Executiv, că în ultimele zile a ascultat multe ieşiri publice şi în şedinţa de la ora 16.00 va vota, ca de obicei cu partidul, fără a preciza dacă asta înseamnă retragerea sprijinului faţă de Guvernul Tudose.

"În toată perioada asta nu am ieşit. Doar am citit scrisori, am urmărit apariţii publice. Voi vorbi la CEx. Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat de posibila retragere a sprijinului faţă de Cabinetul actual, liderul PSD a răspuns: "Nu ştiu".

Chestionat cum va vota dacă totuşi se va ajunge aici, Liviu Dragnea a răspuns scurt: "Ca de... citeste mai mult