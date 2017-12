Liviu Dragnea: In 2018 romanii vor trai mai bine ca in 2017 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj inainte de intrarea in noul an.

Business "2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent.

#Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei. Parlamentul a reusit sa dezbata si sa indrepte o parte importanta a legilor... citeste mai mult