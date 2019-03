Liviu Dragnea a vorbit despre protestele actorilor, care au ieșit în stradă ca să-i sprijine pe magistrați, spunând că și el, la rândul său, îi sprijină pe magistrați cu toate puterile.

"Şi eu îi sprijin pe magistraţi şi îi sprijin cu toate puterile mele. Pe magistraţii din România. Nu văd de ce nu i-aş sprijini. Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraţilor, ba, dimpotrivă, cu tot ce am putut am sprijinit creşterea de salarii pentru magistraţi, am sprijinit investiţii în infrastructură, am sprijinit drepturile de pensie şi, de asemenea, am pus umărul toţi, cât am putut, pentru a... citeste mai mult

acum 20 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in