PSD va organiza un miting pentru susținerea familiei, a anunțat luni președintele Liviu Dragnea, la finalul Comitetului Executiv.

Liviu Dragnea a spus că aceasta este cea mai importantă decizie pe care partidul a luat-o în ședința de luni.

Dragnea a propus organizarea unui miting pentru susținerea familiei tradiționale, pentru a nu exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect.

„Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o azi este legată de propunerea pe care am facut-o colegilor, să organizăm un miting mare al PSD pentru a susține