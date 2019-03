Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că a ales să meargă la un spital privat pentru că ”urmez medicul, nu spitalul”. El a spus că acolo lucrează doctorul Catană, în care are mare încredere, același om care o operase și pe Irina Tănase. De asemenea, Dragnea a spus că nu a dorit să tulbure activitatea spitalului și de aceea nu a avut o comunicare publică.

”În lgătură cu comunicarea, poate greșesc sau nu, dar nu am vrut să fac din asta un caz național. O consider o chestiune personală. Un alt motiv a fost că n-am vrut să tulbur activitatea spitalului.

În legătură cu spitalul privat. În primul rând este un spital românesc, cu capital 100% românesc. Eu așa am făcut toată viața... citeste mai mult

