Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, vineri, după şedinţa CEx, că rămâne la conducerea partidului, a majorităţii parlamentare şi la Camera Deputaţilor, precizând că mitingul pe care l-a organizat în Piaţa Victoriei a contribuit la condamnare.

"Am spus-o în faţa Congresului, am spus-o în faţa a mii de oameni la miting că am de gând să merg până la capăt. Am ştiut atunci când am organizat mitingul că acea manifestare va mări presiunea pe completul de judecată, pentru că acel miting i-a speriat foarte mult. Mi-am dat seama că acel miting a contribuit la condamnare, am văzut şi unii de la o... citeste mai mult