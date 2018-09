Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, după audierea de la Parchetul General, că a fost chemat în calitate de martor în dosarul violenţelor din 10 august, după ce a spus că a avut loc o tentativă de lovitură de stat.

"Am fost citat ca martor în legătură cu declaraţiile privind tentativa de lovitură de stat, am fost întrebat dacă am elemente şi le-am prezentat procurorului. Tot ce am avut de spus, am spus ca martor

Nu am depus documente", a declarat Liviu Dragnea, la ieşirea de