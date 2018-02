Liviu Dragnea a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3, despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, la Cotroceni.

”Am avut o discuție cu președintele după depunerea jurământului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus să aibă o poziție la Bruxelles, în ceea ce privește țara noastră, ceea ce am văzut că a făcut. Am convenit atunci să avem o întâlnire în trei. S-au discutat aseară câteva teme importante. În primul rând calendarul de acțiune pentru preluarea președenției... citeste mai mult