Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că premierul Viorica Dăncilă nu are de ce să demisioneze. „Nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare”, a spus Dragnea, după ce a ieşit din sediul DNA.

El a adăugat că votul de încredere i-a fost acordat premierului de Parlament şi nu de preşedinte.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă l-a anunţat ieri dimineaţă că ar vrea să demisioneze, Dragnea a spus: „Nici vorbă. Nici acum, nici atunci când apăruseră ştirile că vrea să demisioneze. Are treabă... citeste mai mult