Liderul PLUS, Dacian Cioloş, trebuie să spună dacă are vreo legătură cu vreun serviciu secret francez sau român sau dacă are vreo legătură cu vreun fost şef de serviciu secret, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"USR minus PLUS. Eu îl întreb pe dl Cioloş, pe dl Dacian Julien Cioloş, îl întreb doar are vreo legătură cu vreun serviciu secret francez? Nu ştiu, dacă există vreo legătură? Că am auzit tot felul de prostii, pe care nu le cred, dar să răspundă. Dacă are legătură cu vreun serviciu secret românesc sau cu vreun fost şef de serviciu secret românesc, să spună lucrurile astea. Şi mai are de spus multe alte lucruri, de-abia am început să-i... citeste mai mult

acum 21 min. in Politica, Vizualizari: 13 , Sursa: Jurnalul National in